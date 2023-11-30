Президент Сенегала заявил, что в Африке "каждое утро" происходят мятежи

Маки Саль считает, что в таких условиях континент развиваться не может

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Страны Африки слышат об очередном военном перевороте почти "каждое утро", в таких условиях континент развиваться не может. С таким заявлением выступил президент Сенегала Маки Саль.

Как пишет журнал Jeune Afrique, 27 и 28 ноября в столичном регионе Сенегала проходил Дакарский международный форум по вопросам мира и безопасности. На встречу не были приглашены военные власти Мали, Нигера, Буркина-Фасо и Гвинеи - стран, где недавно произошли перевороты. "Почему мы должны приглашать военных Нигера? Для нас единственные представители Нигера - это представители [свергнутого] президента [Мохамеда] Базума", - сказал изданию неназванный западный дипломат.

Именно на этом форуме в округе Дакара и выступал президент Сенегала. Саль затронул тему переворотов, не перечисляя стран и не называя имен руководителей военных мятежников. "Почему каждое утро мы слышим о мятеже? Я не знаю, что творится с нашими военными братьями, но вам надо поговорить с вашими товарищами! В таких условиях Африку мы развивать не можем", - сказал он. Также президент затронул вопрос возможности проведения встречи военных лидеров Западной Африки с представителями Африканского союза.

"Сенегал разрывается между желанием быть открытым для всех и порицанием все большего числа государственных переворотов в субрегионе", - сказал изданию источник одной из стран в службах безопасности.

10 декабря состоится саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Как пишет журнал, на встрече лидеры стран региона могут официально признать произошедший в Нигере мятеж переворотом. Тем не менее, как сообщил изданию дипломатический источник, ECOWAS продолжает поддерживать "неофициальные контакты" с военными мятежниками в Западной Африке.

Президент Сенегала выступал вскоре после того, как 26 ноября в столице Сьерра-Леоне произошла, по словам властей страны, неудавшаяся попытка государственного переворота. Министр информации Сьерра-Леоне Чернор Маджу Ба заявил на пресс-конференции, что целью мятежных военных было "незаконное свержение демократически избранного правительства".