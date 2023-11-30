Глава МВД Франции подаст жалобу после угроз убийством

Как считают в окружении Жеральда Дарманена, они исходят от граждан крайне правых взглядов, сообщила радиостанция France Info

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен намерен подать жалобу на угрозы убийством, которые, как считают в его окружении, исходят от граждан крайне правых взглядов. Об этом сообщила радиостанция France Info.

"Я хочу вас предупредить, что мы собираемся вас нейтрализовать, вы не защищаете флаг", - гласило одно из посланий, направленных через форму обратной связи на сайте МВД Франции. "Вы можете окружить себя полицейскими, но пулю вы не остановите. Ваше время уходит с каждой секундой", - говорится в другом письме, которое цитирует радиостанция.

В окружении министра утверждают, что угрозы исходят "очевидно от ультраправых". Такая версия высказывается в свете объявленного Дарманеном 28 ноября решения запретить деятельность трех групп крайне правого толка, в том числе Division Martel, участники которой были задействованы в массовых беспорядках и нападении на сотрудников полиции.

Выступления крайне правых во Франции начались после того, как в коммуне Креполь на юго-востоке страны группа вооруженных людей напала на участников молодежной вечеринки. От ножевого ранения погиб 16-летний подросток по имени Тома.

После того как в СМИ появились свидетельства одного из очевидцев о том, что нападавшие призывали "мочить белых", в соседней коммуне Роман-сюр-Изер группа ультраправых устроила беспорядки в квартале, где предположительно проживали некоторые из нападавших. После столкновений с полицией, а также стычек с группами местных жителей были задержаны семь человек (трое ультраправых и четверо местных), шестерых приговорили к срокам от 6 до 10 месяцев тюрьмы за вандализм и за применение насилия в отношении сотрудников полиции. При этом крайне правые активисты продолжают организовывать демонстрации в коммунах по всей Франции, ближайшая запланирована в пятницу в Париже. Префектура столичной полиции уже официально сообщила об отказе одобрить заявку на проведение акции ввиду угрозы возникновения беспорядков.