Венгрия заявила, что не поддержит интеграцию Украины в ЕС и оказание ей помощи из бюджета

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил, что Украина не отвечает критериям для членства в Евросоюзе и по-прежнему не восстановила права венгерского меньшинства в Закарпатье

БУДАПЕШТ, 30 ноября. /ТАСС/. Венгрия не поддержит ни вступление Украины в Евросоюз, ни внесение изменений в бюджет Евросоюза ради увеличения финансовой помощи этой стране. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, выступая на брифинге для журналистов по вопросам политики правительства страны.

Он отметил, что в Брюсселе обсуждаются сейчас два вопроса: возможность начала переговоров с Украиной о ее присоединении к ЕС, а также поправки в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривающие выделение этой стране еще €50 млрд. "Венгерское правительство не поддерживает принятие этих двух мер - ни внесения изменений в бюджет, ни присоединения Украины к ЕС", - сказал Гуйяш, выступление которого транслировалось телеканалом М1.

Глава канцелярии премьера отметил, что не хотел бы говорить об использовании Венгрией права вето, поскольку Евросоюзу "нужны совместные решения по этим вопросам, однако венгерское правительство не поддержит такие решения". Гуйяш, имеющий ранг министра, пояснил, что Украина не отвечает критериям для членства в ЕС и по-прежнему не восстановила права венгерского меньшинства в Закарпатье. Что касается поправок в бюджет сообщества на следующие четыре года, подготовленных Еврокомиссией в Брюсселе, то там, по мнению Будапешта, "плохие цифры".