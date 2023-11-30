Правительство Молдавии назвало невыполнимой часть требований протестующих фермеров

Они добиваются введения моратория на штрафные санкции по долгам, а также увеличения субсидий

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии отказало протестующим фермерам в моратории на выплаты по их долгам. Об этом сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля в ходе брифинга.

"Так называемый мораторий, на котором настаивают фермеры, не может быть введен ни в какой форме ввиду отсутствия в Молдавии соответствующей правовой нормы, даже у Комиссии по чрезвычайным ситуациям нет таких полномочий", - сказал Боля. Он также отверг предложение фермеров перераспределить часть средств из государственного фонда развития сельского хозяйства, чтобы выплатить компенсации производителям кукурузы и подсолнечника, назвав это подход "дискриминационным".

Фермеры, пострадавшие от засухи прошлого года и падения цен на зерновые, продолжили пикет правительства на тракторах. Они добиваются введения моратория на штрафные санкции по долгам, а также увеличения субсидий.

Летом текущего года аграрии на сельхозтехнике блокировали движение в центре Кишинева. Они также настаивали на ограничении транзита зерновых с Украины, который, по их словам, выдавливает местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.