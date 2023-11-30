МИД Израиля отозвал посла в Испании для консультаций

Причиной стали высказывания испанского премьера Педро Санчеса о конфликте на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что отозвал израильского посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера Педро Санчеса.

"После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим", - написал глава МИД Израиля Эли Коэн в соцсети X (ранее Twitter).

"Израиль действует и будет действовать в соответствии с международным правом, и мы продолжим войну до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа", - добавил глава внешнеполитического ведомства еврейского государства. "Есть только один виновный, ответственный за резню 7 октября и сегодняшнюю ситуацию в секторе Газа, - это террористическая организация ХАМАС, которая совершает военные преступления и преступления против человечности в отношении граждан Израиля и жителей сектора Газа", - продолжил Коэн.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что глава кабмина поручил Эли Коэну вызвать посла Испании в Израиле для беседы из-за высказываний испанского премьера. Председатель правительства Испании Педро Санчес в четверг в интервью телекомпании TVE выразил сомнения в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа. Испанский премьер при этом напомнил, что власти королевства осуждают атаки боевиков радикального движения ХАМАС.