Финляндия поддержала расторжение соглашения о приграничном сотрудничестве с РФ

Стороны подисали этот документ в 2012 году

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Государственный совет Финляндии поддержал расторжение по инициативе Москвы соглашения о приграничном сотрудничестве с Россией, заключенного в 2012 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте финского правительства.

В нем уточняется, что о расторжении соглашения МИД РФ проинформировал финскую сторону в ноте, которая была направлена 25 октября в посольство республики в Москве. Срок действия соглашения прекращается через 90 дней после уведомления, то есть 24 января 2024 года.

"Поскольку соглашение расторгнуто по инициативе другой стороны, отмене подлежит только постановление о вступлении соглашения в силу", - говорится в документе. Постановление финского правительства об отмене реализации соглашения вступит в силу 24 января 2024 года, в день прекращения срока действия соглашения.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.