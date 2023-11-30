Госсекретарь США в беседе с президентом Израиля призвал к деэскалации на Западном берегу

Энтони Блинкен и Ицхак Герцог также обсудили продолжение совместных усилий по освобождению заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, и наращивание поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве призвал к деэскалации ситуации на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул необходимость деэскалации напряженности на Западном берегу, в том числе за счет привлечения Израилем к ответственности экстремистски настроенных поселенцев за насилие в отношении мирных палестинцев", - указано в заявлении. Стороны также обсудили продолжение совместных усилий по освобождению заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, и наращивание поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Блинкен также провел в Иерусалиме встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили ситуацию на Западном берегу, освобождение заложников и поставки гуманитарной помощи. "Госсекретарь подчеркнул поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самозащиту от террористического насилия в соответствии с международным гуманитарным правом и призвал Израиль делать все возможное для избежания нанесения ущерба гражданским", - отметил руководитель пресс-службы Госдепа.