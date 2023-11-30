Молдавия надеется на помощь партнеров в приобретении зенитных ракетных систем

Они станет дополнением к уже купленному радару, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Молдавия надеется на помощь своих зарубежных партнеров в приобретении современных зенитных ракетных систем, которые станут дополнением к уже купленному радару. Об этом сообщил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала TV8.

"Что касается ракет, то это более сложный и длительный период. Мы обсуждаем [закупки] с нашими зарубежными партнерами, которые помогут покрыть часть затрат. Проблема еще в том, что сегодня такие системы в первую очередь направляются на Украину, а также на укрепление оборонных способностей самих стран НАТО", - сказал Усатый.

По его словам, на этом этапе обсуждается поставка в республику ракет только оперативно-тактического класса. Он подтвердил, что новый радар будет поставлен в Молдавию до конца 2023 года. Его будущие операторы уже прошли советующую подготовку во Франции.

В сентябре в Кишиневе побывал с визитом министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, который сообщил, что французские военные изучили ситуацию в Молдавии для определения помощи в вопросе обеспечения безопасности в связи с падающими обломками ракет с территории Украины. Он приветствовал решение властей страны приобрести разработанный Францией радар GM 200 для мониторинга воздушного пространства страны, а молдавские СМИ сообщили, что стоимость радара составляет €14,5 млн.

Со своей стороны премьер-министр Дорин Речан сообщил, что правительство, несмотря на глубокий кризис в экономике, увеличит расходы для покупки системы ПВО. В 2023 году бюджет Минобороны увеличили до 1,697 млрд леев ($90 млн), что составляет 0,55% валового внутреннего продукта (ВВП). Также сообщалось о планах ЕС выделить Молдавии новый пакет военной помощи в размере €40 млн.

В 2023 году власти Молдавии уже несколько раз обвиняли РФ в нарушении воздушного пространства страны. Кроме того, трижды на территорию республики падали фрагменты ракет зенитного ракетного комплекса С-300, выпущенных украинскими военными. После обнаружения фрагментов украинских ракет послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову молдавской стороной был выражен протест.