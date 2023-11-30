В Румынию прибыли четыре самолета F-16 ВВС Турции для патрулирования

Состав экипажа включает порядка 80 военных

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Четыре самолета F-16 ВВС Турции прибыли на 86-ю авиабазу "Лейтенант авиации Георге Мочорницэ" в Борче для патрулирования в небе страны в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии.

"Отряд в составе примерно 80 военных (пилоты и технический персонал) и четыре самолета F-16 будет выполнять вместе с летчиками ВВС Румынии задачи укрепленной воздушной полиции под командованием НАТО, - указывается в сообщении. - Совместное выполнение задач воздушной полиции способствует развитию способности реагирования и сдерживания, а также укреплению взаимодействия между ВВС Румынии и Турции".

Воздушная полиция НАТО была создана в 1961 году для защиты воздушного пространства альянса. В Румынии она действует с 2004 года, когда страна вступила в альянс. Задачи воздушной полиции в стране выполняют румынские ВВС вместе с отрядом одной из стран НАТО, которые меняют друг друга каждые четыре-шесть месяцев. С 2017 года эта группа сил, включающая четыре-шесть самолетов и 150-250 военных, называется "укрепленной воздушной полицией".