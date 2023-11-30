Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за нападение в Иерусалиме

Как отметила группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", она совершила нападение в ответ на преступления Израиля, убийства детей и женщин в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также осквернения мечети Аль-Акса

БЕЙРУТ, 30 ноября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского радикального движения ХАМАС, взяла на себя ответственность за нападение в Иерусалиме.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявляют о своей полной ответственности за героическую операцию, которая была проведена сегодня утром у северо-западного въезда в оккупированный город Иерусалим", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Нападение, указывает боевое крыло ХАМАС, было совершено в ответ на преступления Израиля, убийства детей и женщин в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также осквернения мечети Аль-Акса.

Как сообщила израильская радиостанция Kan, два палестинца из Восточного Иерусалима совершили теракт с использованием огнестрельного оружия на въезде в город со стороны Тель-Авива. Радикалы подъехали на автомобиле к автобусной остановке, вышли из машины и начали стрелять по стоявшим там людям из пистолета и винтовки М16. Израильские солдаты ликвидировали их ответным огнем.

Пресс-служба израильского МИД ранее сообщила, что по меньшей мере трое израильтян погибли, шестеро пострадали в результате этого нападения. Как утверждают "Бригады Иззэддина аль-Кассама", ранения получили 12 израильтян.