Литва не получала от РФ просьб открыть 5-й КПП на границе с Калининградской областью

Информация о планируемом открытии такого контрольно-пропускного пункта появилась еще в 2019 году

ВИЛЬНЮС, 30 ноября. /ТАСС/. Официальные предложения от РФ об открытии еще одного контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рамбинас" на границе с Калининградской областью в Вильнюс пока не поступали. Об этом сообщил МИД Литвы в ответ на запрос агентства BNS.

"Министерство иностранных дел знает о том, что Россия поднимает данный вопрос, но предложений об этом пока не поступало", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Информация о планируемом открытии такого КПП появилась еще в 2019 году. Решение об этом тогда было утверждено правительством Литвы. Сопредельный российский пропускной пункт "Дубки" намечалось сдать в эксплуатацию в 2020 году. Однако дальнейших шагов в этом направлении сделано не было.

Литва граничит только с Калининградской областью РФ. Протяженность литовско-российской границы составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км - по Куршскому заливу, 22,2 км - по Балтийскому морю. На границе у стран сейчас действуют по четыре КПП.