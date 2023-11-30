В Киргизии потребовали закрыть все интим-салоны

Председатель Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев также пообещал опубликовать имена и фамилии депутатов и чиновников, которые пользовались услугами подобных заведений

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, зампред кабмина Камчыбек Ташиев распорядился закрыть в стране все интим-салоны. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его информации, Ташиев во время поездки в Иссык-Кульскую область подчеркнул необходимость пресечения "незаконной деятельности по организации различных увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, представляющих гражданам услуги интимного характера". "При этом руководители государственных и муниципальных органов, правоохранительной системы получили указание о необходимости к 1 декабря 2023 года прекратить работу подобных заведений на всей территории республики", - говорится в сообщении.

В противном случае глава ГКНБ пригрозил местным органам власти и сотрудникам правоохранительных органов увольнением. Ташиев также пообещал опубликовать имена и фамилии депутатов и чиновников, которые пользовались услугами подобных заведений.

Официально деятельность интим-салонов в Киргизии запрещена.