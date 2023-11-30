Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в Газе

Президент Палестины также считает необходимым укрепление режима действующего перемирия с Израилем

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас провел в городе Рамалла встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой выступил за укрепление режима действующего перемирия и полное прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство WAFA.

В ходе переговоров палестинский лидер "подчеркнул необходимость укрепления режима прекращения огня, действующего в настоящее время в секторе Газа, достижения полного прекращения огня и израильской агрессии против палестинского народа", отмечается в сообщении.

Аббас указал на важность значительного увеличения поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав, особенно медикаментов, продовольствия, воды и топлива, а также "оказания поддержки для возобновления работы больниц в секторе для лечения тысяч раненых". Глава Палестины высказал свое неприятие политики Израиля и обратился к США с просьбой о вмешательстве с тем, чтобы "предотвратить изгнание палестинского населения со своих земель".

Палестинский президент указал на невозможность принятия каких-либо планов израильских властей "по отделению сектора Газа [от Западного берега реки Иордан], который, является неотъемлемой частью палестинского государства". Аббас выступил за получение Государством Палестина полноправного членства в ООН и проведение международной мирной конференции, подчеркнув, что "мир может быть достигнут только посредством реализации решения о создании двух независимых государств, включая палестинское". По убеждению Аббаса, "любые военные решения [палестинской проблемы] доказали свою несостоятельность и не смогут обеспечить безопасность и стабильность в регионе".