Израиль сообщил о задержании на Западном берегу 23 палестинцев

По данным армейской пресс-службы, 10 из них являются сторонниками ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали в ночь на 30 ноября 23 разыскиваемых палестинца, 10 из которых являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Военнослужащие ЦАХАЛ в ходе операций в различных районах Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) задержали 23 подозреваемых, находившихся в розыске, не менее 10 из которых являются активистами террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

В армейской пресс-службе добавили, что с 7 октября на Западном берегу Иордана израильские военные задержали 2 100 палестинцев, в том числе более 1 100 сторонников радикального движения ХАМАС.