Все фракции Верховной рады подписали документ против выборов во время боевых действий

По сведениям издания "Страна", документ был подписан по итогам встречи Диалога Жана Моне

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Представители всех фракций Верховной рады, включая пропрезидентскую "Слуга народа", подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения. Об этом сообщило украинское издание "Страна", которое приводит фото страниц документа.

По информации издания, документ был подписан по итогам встречи так называемого Диалога Жана Моне, которая состоялась 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области. Диалог Жана Моне - инструмент Европарламента, который предусматривает выстраивание диалога между различными политическими силами для поиска консенсуса.

"Мы же видели, что после заявления [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы о том, что Офис президента "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной, в стране фактически стартовала избирательная кампания. Она несла угрозу нашему единству", - приводит издание слова замглавы фракции "Батькивщины" Сергея Соболева.

Он рассказал, что представители пропрезидентской партии, у которой большинство в Раде, долго проводили консультации, но в результате пункт о невозможности проведения выборов был внесен в итоговый документ.

Как пояснил "Стране" один из парламентариев, после подписания этого заявления провести через Раду решение о назначении выборов будет намного сложнее. Теперь противники этого решения смогут апеллировать к Европарламенту.

Интрига вокруг выборов

Парламентские выборы должны были состояться в конце октября, однако их проведение стало невозможным, так как в стране с февраля прошлого года было введено и неоднократно продлевалось военное положение. По конституции выборы президента Украины должны пройти весной следующего года, однако возможность их отмены или переноса давно уже обсуждается в украинских СМИ. Как отмечал экс-премьер Украины Николай Азаров, власти должны объявить о проведении выборов за три месяца, то есть до конца декабря.

В начале ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам, которые планируется провести 31 марта. Затем о подготовке парламентом некоего законопроекта сообщило украинское издание NV. Официально эта информация подтверждена не была.

Сам Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа, однако в своем видеообращении 6 ноября потребовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов, заявив, что они сейчас "не ко времени". При этом ранее Зеленский предлагал западным партнерам профинансировать проведение голосования на Украине, если для них эта тема так важна.

На проведении выборов в предусмотренные конституцией сроки настаивают некоторые из западных партнеров Киева. В частности, такое пожелание высказывал побывавший на Украине американский сенатор Линдси Грэм. Некоторые украинские аналитики полагают, что президентские выборы на Украине действительно важны для Вашингтона, так как украинская тема плотно вошла в предвыборную повестку в самих США, где администрация действующего президента Джо Байдена стремится представить своим избирателям картинку "демократической Украины", которая нуждается в американской поддержке.