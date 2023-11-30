Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем НАТО нормализацию между Баку и Ереваном

Стороны подчеркнули важность регулярного политического диалога и развития практического сотрудничества между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной сотрудничество с альянсом, а также нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Встреча состоялась на полях 30-го заседания Совета министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье.

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, региональные и международные проблемы, а также процесс нормализации и перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стороны подчеркнули важность регулярного политического диалога и развития практического сотрудничества между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом.

"Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал <...> о предпринимаемых Азербайджаном шагах по продвижению процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - указано в сообщении.