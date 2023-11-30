Армия обороны Израиля сообщила о передаче двух заложников ХАМАС Красному Кресту

Они направляются на территорию Израиля, отметила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля получила подтверждение от Международного комитета Красного Креста о том, что двое заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа, были переданы сотрудникам комитета. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Согласно информации, полученной от Красного Креста, два израильских заложника были переданы [сотрудникам организации] и направляются на территорию Израиля", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечено, что в ближайшие несколько часов Красному Кресту будут переданы и другие заложники ХАМАС.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Утром 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день.