Папа Римский пожелал политикам не опозориться на COP28

Понтифик призвал участников конференции отказаться от личных интересов во имя общего блага

ВАТИКАН, 30 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал участников COP28 в Дубае отказаться от личных интересов во имя общего блага. 1 декабря 86-летний Франциск должен был вылететь на конференцию, однако по настоянию врачей отказался от поездки, которая предполагала длительные перелеты.

"Будем надеяться, что те, кто будет выступать на COP28, - стратеги, способные думать об общем благе и будущем своих детей, а не о корыстных интересах какой-то отдельной страны или компании. Пусть таким образом они продемонстрируют благородство политики, а не ее позор", - говорится в сообщении понтифика в социальной сети X (ранее Twitter).

Вместо Франциска Святой престол на конференции представит государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Он сообщал, что в работе конференции примет участие делегация Ватикана, тогда как префект дикастерии по международному диалогу кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот подпишет документ о межрелигиозном сотрудничестве. Ранее церемония подписания входила в папскую программу. Паролин выразил сожаление, что не состоятся двусторонние встречи, которых у Франциска было запланировано около 30, в том числе 20 - с мировыми лидерами.

COP28 пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На ней ожидаются десятки мировых лидеров. Как ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, президент США Джо Байден не будет присутствовать на мероприятии. Папская поездка планировалась 1-3 декабря.

Понтифик, которому в декабре исполнится 87 лет, почувствовал себя плохо на прошлой неделе. У него наблюдались симптомы гриппа с затруднением дыхания. После проведенных исследований, в том числе компьютерной томографии, медики исключили воспаление легких. Однако какой-то воспалительный процесс у него в легких есть, поэтому Франциск проходит лечение антибиотиками, которые вводятся внутривенно.