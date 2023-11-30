ХАМАС опубликовало имена 30 заключенных, которые отпустят из тюрем до конца дня

В списке восемь женщин и 22 подростка

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС представило список из 30 заключенных, которые до конца дня будут отпущены из израильских тюрем в рамках соглашения с Израилем об обмене на заложников, удерживаемых радикальными группировками в секторе Газа. Имена 30 освобождаемых палестинцев опубликованы в Telegram-канале движения.

В списке восемь женщин и 22 подростка. Указывается, что это седьмая группа заключенных, которая будет освобождена израильскими властями по договоренностям о перемирии и обмене с ХАМАС.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, все освобождаемые палестинцы уже переводятся в тюрьму "Офер", откуда одновременно будут переправлены на Западный берег реки Иордан.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Утром 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день.