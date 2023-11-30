Израильским военным передали двух освобожденных в Газе заложниц

Представители Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности сопровождают их на базу ВВС Хацерим

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Две заложницы, удерживавшиеся в секторе Газа, освобождены и переданы армии Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Две освобожденные заложницы уже переданы представителям Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, которые сопровождают их на базу ВВС Хацерим", - говорится в сообщении.

В армии отметили, что передача состоялась в районе барьера безопасности на границе с сектором Газа, вскоре военные подтвердили, что обе заложницы благополучно доставлены на территорию Израиля. "В ближайшие часы ожидается передача Красному Кресту дополнительной группы израильских заложников", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение двух заложниц и обнародовала их имена: Мия Шем (22 года) и Амит Сосна (40 лет). "Правительство Израиля привержено возвращению всех похищенных и пропавших без вести", - указали в канцелярии.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Утром 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день.