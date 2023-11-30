Глава МИД Мальты выразил надежду на консенсус по назначениям на ключевые посты в ОБСЕ

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье

СКОПЬЕ /Северная Македония/, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мальты Ян Борг рассчитывает, что участникам ОБСЕ удастся достичь компромисса по вопросу кандидатов на четыре руководящих поста в организации. Глава МИД островного государства заявил об этом на встрече Совета министров иностранных дел объединения.

"Как будущее председательствующее государство на 2024 год Мальта надеется на сотрудничество со странами-участницами, генеральным секретарем и институтами [организации]. Мы надеемся, что удастся достичь консенсуса в вопросе продления мандатов нынешних руководителей четырех высших должностей", - подчеркнул глава мальтийской дипломатии.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны договориться о назначениях на ряд ключевых постов организации, включая пост генерального секретаря. Сейчас эту должность занимает Хельга Шмид, чей мандат истекает в воскресенье, 3 декабря. Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его австрийский коллега Александер Шалленберг встретились на полях встречи ОБСЕ в Скопье по просьбе самой организации. По данным австрийских СМИ, они обсудили вопрос назначений на руководящие посты в организации.