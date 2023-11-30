По словам Дугласа Макгрегора, Украина на грани капитуляции

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Украина на грани того, чтобы сдаться, а ее президент Владимир Зеленский идет по пути итальянского диктатора Бенито Муссолини. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Украина на грани капитуляции. Выборы на Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини. Чем скорее он уйдет, тем лучше для него же самого", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Макгрегор отмечал, что Запад уже ничего не может изменить в вопросе исхода конфликта на Украине, и что наращивание поставок оборудования и вооружения киевским властям ни к чему не приведет.