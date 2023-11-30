В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в двух областях на севере и востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучали в Сумской и Харьковской областях около получаса.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, в среднем она продлилась от получаса до часа.

В новость были внесены изменения (19:00 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.