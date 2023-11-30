Из плена ХАМАС освободили еще одного французского заложника

Девушку передали Красному Кресту

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Еще один французский заложник, захваченный 7 октября при нападении ХАМАС на Израиль, освобожден. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, освобождена "молодая девушка, которая была захвачена 7 октября при нападении на музыкальный фестиваль, проходивший рядом с границей сектора Газа". Как указал телеканал, в настоящий момент девушка, имеющая французское и израильское гражданства, передана Красному Кресту.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об освобождении двух человек.

28 ноября из плена ХАМАС были освобождены трое французских граждан в возрасте от 12 до 16 лет. Тогда же сообщалось, что в плену ХАМАС могут оставаться до пяти французских граждан.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников.