Блинкен обсудил с Аббасом обеспечение безопасности палестинцев на Западном берегу

Госсекретарь США и президент Палестины также рассмотрели предпринимаемые усилия по наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Государства Палестина Махмуд Аббас на встрече в Рамалле обсудили необходимость обеспечения безопасности палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь осудил экстремистское насилие в отношении палестинского гражданского населения на Западном берегу и заявил, что будет настаивать на полном привлечении к ответственности всех причастных. Госсекретарь Блинкен и президент Аббас также обсудили срочную необходимость принятия мер по обеспечению безопасности и свободы палестинцев на Западном берегу", - указано в заявлении.

Лидеры также обсудили предпринимаемые усилия по наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, в том числе путем максимального использования для этого введенных гуманитарных пауз.