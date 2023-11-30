Король Великобритании встретился с президентом ОАЭ на полях саммита COP28 в Дубае

Карл III и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность конференции для выработки решений, которые будут "способствовать качественному сдвигу в международных коллективных действиях"

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

В ходе встречи Карл III и шейх Мухаммед подчеркнули важность COP28 для выработки решений, которые будут "способствовать качественному сдвигу в международных коллективных действиях и поиску эффективных механизмов противодействия изменению климата в интересах всех стран мира", отмечает агентство.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции примут участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тысяч делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.