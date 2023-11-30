В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области ранее объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Взрывы произошли в прибрежных районах контролируемого властями Украины Херсона. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.

"В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области в настоящее время действует воздушная тревога.

Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в городе. Глава же подконтрольной украинским властям Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении инфраструктурного объекта в Херсоне.