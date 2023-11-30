МИД Сербии указал на двойные стандарты ОБСЕ в отношениях с Белградом и Киевом

Глава ведомства Ивица Дачич подчеркнул, что организация столкнулась с "самыми серьезными проблемами функционирования"

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич призвал своих иностранных коллег отказаться от двойных стандартов в подходе к территориальной целостности, указав, что Косово - это Сербия, и этот вопрос не менее важен, чем территориальная целостность Украины. Об этом Дачич заявил на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье.

"Здесь звучали некоторые призывы к полноправному членству Косова в ОБСЕ. Я бы вас попросил, когда вы говорите о территориальной целостности, чтобы вы имели в виду, что это универсальный принцип, который работает для всех. Вы не можете разговаривать об угрозах территориальной целостности одной страны, - подчеркнул Дачич. - Вы не можете интерпретировать территориальную целостность так, как это подходит вам. Территориальная целостность Сербии имеет значение, для нас - самое большое значение в мире. Таким образом, если вы осуждаете нарушение территориальной целостности других стран, будьте честны и не говорите так открыто о легализации нарушения территориальной целостности Сербии на этом саммите".

"Что касается Косова, это часть Сербии. Ведется диалог, но диалог о нормализации отношений [между Белградом и Приштиной], а не о признании [независимости], - указал глава сербского МИД. - Я очень уважаю территориальную целостность Украины. Не надо подводить нас к выводу о том, что территориальная целостность Сербии менее важна для Европы и ОБСЕ. Территориальная целостность каждой страны одинаково важна. Уважайте принципы".

Сербский министр также подчеркнул, что организация столкнулась с "самыми серьезными проблемами функционирования", которые заключаются в "невозможности достижения консенсуса в ключевых вопросах" и вероятности наступления институционального кризиса.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 г. и в последнее время стремится вступить в международные организации. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. До настоящего момента из 27 стран ЕС Косово не признали Испания, Греция, Кипр, Словакия, Румыния. Вместе с тем Брюссель оказывает интенсивное давление на Белград, подталкивая его к признанию суверенитета края, что снимет основания для его непризнания странами Евросоюза и откроет возможности для начала процесса его интеграции в ЕС отдельно от Сербии.