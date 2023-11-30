СМИ: ХАМАС освободит шесть заложников и передаст тела трех погибших израильтян

По сведениям телеканала Al Hadath, это произойдет в ближайшие часы

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС до конца дня освободит шесть находящихся на территории сектора Газа заложников и передаст тела трех погибших граждан Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, освобождение заложников и передача тел произойдут в ближайшие часы.

Некоторое время назад радикальные группировки в Газе освободили двух заложниц. Они уже переправлены на израильскую территорию.

Ранее ХАМАС опубликовало список из 30 заключенных, которые до конца дня будут отпущены из израильских тюрем в рамках соглашения с Израилем об обмене на заложников, удерживаемых в секторе Газа. В списке 8 женщин и 22 подростка. Это седьмая группа заключенных, которая будет освобождена израильскими властями по договоренностям о перемирии и обмене с ХАМАС.