В Британии выразили сожаление в связи с решением России запретить движение ЛГБТ

Права человека универсальны, заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании с сожалением восприняло решение Верховного суда РФ запретить движение ЛГБТ и признать его экстремистским. Об этом заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти.

"Великобритания потрясена решением Верховного суда России, которое квалифицирует международную деятельность ЛГБТ как экстремистскую и имеет далеко идущие последствия. Российские власти должны выполнить свои обязательства в отношении гражданских и политических прав и прекратить преследование ЛГБТ. Права человека универсальны", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в четверг Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Как отмечалось в иске Минюста, в деятельности движения на территории РФ были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.