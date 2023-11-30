Армения заявила о сохранении готовности к переговорам с Азербайджаном

Ереван также выразил готовность предпринимать практические шаги для улучшения ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе

ЕРЕВАН, 30 ноября. /ТАСС/. Армения готова к встрече с Азербайджаном для финализации мирного договора и готова предпринимать практические шаги для улучшения ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Скопье.

"Армения сохраняет готовность к переговорам. Нам надо, чтобы Азербайджан прекратил отвергать предложения посредников встретиться и финализировать мирный договор", - сказал он.

Мирзоян напомнил, что Армения выступает за заключение мирного соглашения на основе некоторых принципов: взаимном признании Баку и Ереваном территориальной целостности друг друга; делимитации, а затем и демаркации границ на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года о принципах и целях СНГ; открытии коммуникаций в регионе на основе признания суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран.

"Армянская сторона подтверждает приверженность перечисленным принципам и демонстрирует готовность предпринять практические шаги в этом направлении, как недавно представленный проект укрепления связей в регионе под названием "Перекресток мира", - добавил он.

Глава МИД Армении также подтвердил готовность своей страны реализовать в ближайшие недели решение об открытии границы с Турцией для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

Как заявлял ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, мирный договор с Азербайджаном согласован на 70%. По его словам, выход на подписание документа возможен в ближайшие месяцы. В Ереване при этом обвиняют Баку в отказе от встреч с целью достижения окончательных договоренностей в Гранаде и Вашингтоне. В МИД Азербайджана в ответ заявляли, что затягивает обсуждение мирного договора Ереван, не реагирующий на инициативы Баку.