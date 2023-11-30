СМИ: ЕК может разморозить около €10 млрд для Венгрии в ближайшие недели

Переговоры продолжатся в ближайшие дни, указывает агентство ANSA

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие недели примет решение о выделении части средств ЕС, до €10 млрд, предназначенных для Венгрии. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на европейские источники.

Переговоры продолжатся в ближайшие дни, указывает агентство.

Брюссель удерживает средства из общего бюджета сообщества и его специальных фондов, предназначенные для Венгрии, добиваясь от нее изменений в области демократии и верховенства права. Всего заморожено €22 млрд. Будапешт считает, что уже давно выполнил предъявленные ему требования, а задержки в решении этого вопроса вызваны стремлением руководства ЕС ослабить позиции правительства во главе с Виктором Орбаном.