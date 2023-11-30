Аргентина заявила, что не будет вступать в БРИКС

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея не намерено вступать в БРИКС. Об этом заявила советник Милея по внешней политике и его будущий глава МИД Диана Мондино.

"Аргентина не войдет в БРИКС", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время обещал не мешать частному бизнесу вести дела с ними. Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в деятельности БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита объединения. При этом Мондино не исключила изменения позиции.