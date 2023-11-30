Сомнения Киева в НАТО, ЕС снова обещает миллион снарядов. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказал сомнения в том, что его страна когда-либо станет членом НАТО.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила, что в 2024 году Евросоюз точно сможет произвести 1 млн снарядов для их передачи Киеву.

Представители всех фракций Верховной рады подписали совместный документ, в котором выступили против проведения в стране президентских и парламентских выборов до окончания боевых действий.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском, краснолиманском и купянском направлениях, продолжали наносить удары по позициям противника на донецком, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ составили порядка 750 военнослужащих.

Уничтожено семь единиц бронетехники ВСУ, включая танк, а также три радиолокационные станции противника.

Провокационное взаимодействие

Москве не нравится провокационный характер очередной программы сотрудничества НАТО и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - сказал он, добавив, что в самой программе "нет никаких новаций".

Украина и НАТО

Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса.

"Как оно будет, мы точно не знаем <...> Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но...", - сказал он на встрече со студентами во время поездки в Николаев.

Вместе с тем Зеленский в очередной раз повторил, что Киев идет к натовским стандартам и должен сделать все, чтобы "национальная безопасность была на высшем уровне".

Миллион снарядов

"Евросоюз, безусловно, сможет произвести 1 млн снарядов в следующем году", - заявила глава ЕК на заседании Европейского оборонного агентства. По ее словам, проблемы Киева на поле боя - "это не тезис против дальнейшей помощи, а подтверждение необходимости продолжения помощи Украине".

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что план ЕС передать Украине 1 млн снарядов с февраля 2023 года по февраль 2024 года выполнить не удастся, на это "потребуется еще несколько месяцев".

Европейскому военно-промышленному комплексу следует не восполнять запасы оружия третьих стран, а "отправить это оружие на Украину, которое будет использоваться там сейчас", заявил на заседании глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Венгрия против

Будапешт не поддержит ни вступление Украины в Евросоюз, ни внесение изменений в бюджет ЕС ради увеличения финансовой помощи Киеву, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, Украина не отвечает критериям для членства в ЕС и по-прежнему не восстановила права венгерского меньшинства в Закарпатье. Что касается поправок в бюджет сообщества на следующие четыре года, подготовленных Еврокомиссией, то там, по мнению Будапешта, "плохие цифры".

О последствиях

Президент Украины опасается негативных последствий снижения максимального призывного возраста мужчин с 27 до 25 лет и с июня оттягивает подписание соответствующего закона, уже одобренного парламентом страны, сообщило агентство Bloomberg. По его информации, Зеленский "игнорирует давление со стороны военных", требующих подписать закон.

Агентство отмечает, что задержка беспокоит украинских военачальников, по оценкам которых закон позволит дополнительно призвать на фронт порядка 140 тыс. украинцев. Понижение предельного возраста призывников позволит мобилизовать граждан 27-25 лет, тогда как сейчас мобилизации подлежат мужчины старше 27.

По словам секретаря комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Романа Костенко, документ уже "должен был вступить в силу - парламент его полностью поддержал". Вместо этого, по словам инсайдеров, глава государства на прошлой неделе запросил у высшего военного командования страны более четкий план того, как будут распределяться новобранцы и как организовать ротацию для тех, кто был на поле боя в течение 21 месяца.

Депутаты против выборов

Представители всех фракций Верховной рады, включая пропрезидентскую "Слуга народа", подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения, сообщило украинское издание "Страна".

Протесты перевозчиков

Украинский импорт из-за блокирования границы польскими перевозчиками сократится в ноябре примерно на 20% по сравнению с октябрем, сказал агентству Reuters замминистра экономики Украины Тарас Качка. По его словам, это "может стоить роста ВВП на 1%".

С 1 декабря к акции присоединится Союз автоперевозчиков Словакии, который заблокирует движение грузовиков с коммерческими грузами через КПП "Вышне-Немецке" на границе с Украиной, сообщило Словацкое радио. По его информации, активисты намерены пропускать через границу не более четырех грузовиков с коммерческими грузами, при этом движение фур с грузами гуманитарной и военной помощи Украине не будет ограничено.