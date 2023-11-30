В Софии сообщили, что эксперты ЕС подтвердили готовность Болгарии к вхождению в Шенген

Как отметили в пресс-службе МВД республики, "в соответствии с заключением экспертов, Болгария отвечает всем условиям, которые необходимы для применения в полном объеме всех положений шенгенского законодательства"

СОФИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Эксперты стран ЕС, эксперты Еврокомиссии и наблюдатели от европейских специальных служб подтвердили готовность Болгарии к вхождению в Шенгенскую зону. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

"В соответствии с заключением экспертов, Болгария отвечает всем условиям, которые необходимы для применения в полном объеме всех положений шенгенского законодательства. Доклад будет представлен на предстоящем 5 декабря заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе, в котором примет участие министр внутренних дел Калин Стоянов", - сообщили в ведомстве.

Эксперты работали в стране с 22 по 24 ноября.

Ранее Еврокомиссия по запросу Нидерландов выразила готовность провести проверку в Болгарии, связанную с процессом присоединения к Шенгену. Амстердам, как и Вена, выступает против вступления Софии в Шенген.

Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.