В Белоруссии назвали действия Минска в сфере безопасности ответом на агрессию Запада

По словам замглавы МИД республики Юрия Амбразевича, ничем иным, как агрессией, Белоруссия не может считать экономические санкции, которые затронули 70% экспорта страны

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Все действия Белоруссии в сфере международной безопасности, включая размещение российского ядерного оружия, были вынужденным ответом на агрессию со стороны Запада. Об этом на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье заявил заместитель главы МИД республики Юрий Амбразевич.

"Все наши действия, включая приостановление ДОВСЕ [Договора об обычных вооруженных силах в Европе] [в отношении Польши и Чехии], размещение российского тактического ядерного оружия, являются ответными и вынужденными", - сказал он.

По словам Амбразевича, ничем иным, как агрессией, Белоруссия не может считать экономические санкции, которые затронули 70% экспорта страны, "закрытие почти полное границ со стороны запада и севера, прекращение авиасообщения, железнодорожного сообщения".

"К сожалению, общую динамику отношений в европейской безопасности, особенно поле развала СССР, долгие годы определяли игроки "к западу от Вены", как говорят в ОБСЕ. К сожалению, они действовали исключительно в своих односторонних интересах, игнорируя озабоченности других. Они и несут всю тяжесть ответственности за современный кризис безопасности", - указал замглавы МИД Белоруссии.

При этом он заявил, что "Беларусь участвует в ОБСЕ не для того, чтобы обвинять кого-то". "Мы делаем это с единственной целью - гарантировать нашу национальную безопасность. Не против кого-то, а вместе со всеми", - сказал дипломат.

"Именно поэтому мы, как и прежде, призываем все заинтересованные стороны к диалогу и переговорам. Белорусская сторона уверена, что мы способны выработать принципы нашего мирного сосуществования не только в Европе, но и в Евразии. Для всех становится очевидным, что в XXI веке европейская безопасность неотделима от евразийской. Эти принципы должны восстановить неделимость безопасности, учесть озабоченности всех без исключения сторон и в итоге гарантировать безопасность всех и каждого. Беларусь предлагает всем заинтересованным начать безотлагательную работу над таким документом в духе Хельсинки и в духе Сан-Франциско. В ближайшее время мы поделимся его элементами со всеми", - завершил Амбразевич свое выступление.