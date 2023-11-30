Минск заявил, что ждет от Запада доказательств обвинений в депортации украинских детей

По словам замглавы МИД Белоруссии Юрия Амбразевича, "большинство государств НАТО и Европейского союза скатились в своих вступлениях к повторению известных клише и надуманных и необоснованных политических обвинений в адрес республики"

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Белоруссия ждет от стран Запада подтверждения обвинений в адрес Минска в депортации украинских детей. Об этом на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье заявил заместитель главы МИД республики Юрий Амбразевич.

"В отношении прозвучавших обвинений или предположений в насильственном перемещении или депортации детей с Украины. Здесь ответ очень короткий. Ни одной фамилии нам никто не назвал. Мы ждем", - сказал он.

Амбразевич отметил, что, "к сожалению, большинство государств НАТО и Европейского союза скатились в своих вступлениях к повторению известных клише и надуманных и необоснованных политических обвинений в адрес Республики Беларусь в широко известном и удобном стиле highly likely ("весьма вероятно" - прим. ТАСС)".

Отвечая на обвинения Минска со стороны ряда стран Европейского союза в нарушении прав человека в Белоруссии, дипломат заявил, что никто из представителей этих государств не убедит его в том, "что ситуация с правами человека в их странах лучше". "Чтобы убедиться в моей правоте, достаточно ознакомиться с результатами Универсального периодического обзора [УПО] в Совете ООН по правам человека по каждой из стран Запада. Если и этого недостаточно, предлагаю, чтобы [будущее] мальтийское председательство [ОБСЕ] включило в программу их работы в ОБСЕ аналог УПО для членов ОБСЕ. Начать предлагаю с Латвии", - сказал замглавы белорусского МИД.

Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента республики Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. В конце июня Лукашенко назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления в республике.