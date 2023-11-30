Эксперт: охват "цензурно-промышленного комплекса" США шире, чем предполагалось

По словам публициста Майкла Шелленбергера, "Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности МВБ США является центром тяжести применительно к значительной части цензурной деятельности"

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральные органы власти США создали при поддержке подрядчиков в частном секторе и попустительстве и фактическом содействии технологических гигантов "цензурно-промышленный комплекс", и его охват шире, чем предполагалось ранее. С таким заявлением выступил на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США американский публицист Майкл Шелленбергер.

"Девять месяцев назад я дал <...> показания о существовании "цензурно-промышленного комплекса" - сети правительственных ведомств, включая Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, подрядчиков правительства и медиаплатформы крупнейших технологических компаний, которая вступила в сговор с целью осуществления цензуры в отношении как рядовых американцев, так и должностных лиц, занимающих выборные должности <...>, а также представил доказательства этого", - сказал Шелленбергер.

"С сожалением информирую <...> о том, что масштабы деятельности "цензурно-промышленного комплекса", имеющаяся у него власть и степень нарушения им закона являются еще более серьезными, чем мы осознали в марте", - отметил публицист.

По его словам, "Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности МВБ США является центром тяжести применительно к значительной части цензурной деятельности". "А Национальный научный фонд США финансирует разработку инструментов цензуры и дезинформации. При этом другие ведомства федерального правительства играют вспомогательную роль", - уточнил Шелленбергер.

"Однако, - подчеркнул публицист, - нарушения, задокументированные мной и моими коллегами, выходят далеко за рамки цензуры". "Они также включают то, что выглядит как усилия чиновников правительства, в том числе [из] ФБР, и подрядчиков, направленные на то, чтобы выдавать определенных лиц за олицетворяющих угрозу доморощенного терроризма в связи с политическими взглядами, которых придерживаются такие люди", - пояснил он.

Шелленбергер вместе с двумя другими журналистами - Мэттом Таибби и Алекс Гутентаг - начал публиковать пару дней назад новое исследование, демонстрирующее активное применение администрацией США цензуры и подкрепленное документальными свидетельствами. Таибби выступил на нынешних слушаниях вместе с ним. Журналисты назвали спайку между властями, технологическими гигантами, прежде всего социальными сетями, и подрядчиками по аналогии с ВПК "цензурно-промышленным комплексом".