30 ноября, 18:44,
обновлено 30 ноября, 18:56
Военная операция на Украине

Белый дом: США будет сложно поддерживать Украину с начала 2024 года без новых ассигнований

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов столкнется с серьезными затруднениями при оказании поддержки Украину с начала нового года, если Конгресс США не выделит дополнительные ассигнования на помощь Киеву. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Говоря о том, что законодатели должны принять инициативу с дополнительными ассигнованиями для Украины, он подчеркнул: "Мы думаем, что должны успеть до конца года, прежде чем станет действительно трудно продолжать поддерживать Украину, а конец года совсем скоро". 

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