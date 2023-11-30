США настаивают на обеспечении Израилем безопасности палестинцев на юге Газы

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Израиль обеспечил безопасность для мирных палестинцев на юге сектора Газа перед тем, как начать там военную операцию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Что мы хотим видеть, чего мы требуем от наших израильских партнеров, так это убедиться в том, что существует надлежащий учет мер безопасности, чтобы еще сотни тысяч гражданских лиц не подверглись еще большему риску, чем сейчас", - сказал он.