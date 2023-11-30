ХАМАС утверждает, что Израиль отказался принять тела трех погибших израильских заложников

Палестинское движение опубликовало видеообращение одного из заложников, в комментарии к которому утверждается, что "его жена и двое детей были убиты в ходе атаки израильских боевых самолетов"

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что власти Израиля отказались принять тела трех израильтян, которые находились в заложниках у радикалов в Газе и были убиты в результате одной из бомбардировок сектора. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

В нем опубликовано видеообращение одного из заложников, в комментарии к которому утверждается, что "его жена и двое детей были убиты в ходе атаки израильских боевых самолетов". "[Палестинское] сопротивление предложило передать тела трех погибших [Израилю], но [израильские] оккупационные власти отказались их принять и продолжают лавировать и торговаться", - отмечается в сообщении ХАМАС.

Как ранее информировал телеканал Al Hadath, ХАМАС до конца дня намеревалось освободить шесть находящихся на территории сектора Газа заложников и передать тела трех погибших граждан Израиля. Предполагалось, что освобождение удерживаемых радикалами людей и передача тел произойдут в ближайшие часы. До этого известия радикальные группировки в Газе освободили двух заложниц. Они уже переправлены на израильскую территорию.

Некоторое время назад ХАМАС опубликовало список из 30 заключенных, которые до конца дня должны быть отпущены из израильских тюрем в рамках соглашения с Израилем об обмене на заложников, удерживаемых в секторе Газа. В списке 8 женщин и 22 подростка. Это седьмая группа заключенных, которая должна быть освобождена израильскими властями по договоренностям о перемирии и обмене с ХАМАС.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Утром 30 ноября было объявлено о продлении перемирия в анклаве еще на один день.