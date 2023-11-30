Азербайджан обвинил ОБСЕ в "многолетней неэффективности"

По словам главы МИД республики Джейхуна Байрамова, у организации была возможность участвовать в разрешении ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но этот шанс был упущен

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) многие годы демонстрирует свою неэффективность. Такое мнение выразил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"ОБСЕ была единственной организацией, которой было поручено ликвидировать последствия агрессии Армении против Азербайджана. Однако в течение многих лет она оказывалась неэффективной в борьбе с незаконной деятельностью Армении. Организация практиковала игнорирование наших законных призывов и мирилась со статусом оккупации азербайджанских территорий", - сказал Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

По его словам, у ОБСЕ была возможность участвовать в разрешении конфликта, но, к сожалению, этот шанс был упущен. "Организация по-прежнему не может удовлетворить просьбы Азербайджана о помощи в проектах, связанных с действующими обязательствами по вопросам послевоенного восстановления в регионе", - добавил Байрамов.

Политический процесс урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха, который порядка 30 лет велся в рамках Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) и в ходе встреч лидеров Армении и Азербайджана, не принес результатов.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны договориться о назначениях на ряд ключевых постов, включая пост генерального секретаря. Сейчас эту должность занимает Хельга Шмид, ее полномочия истекают 3 декабря. Македонское председательство сообщило, что 27 ноября был достигнут консенсус по поводу председательства Мальты в ОБСЕ в 2024 году.