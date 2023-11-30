В Белом доме сообщили, что США пока не будут говорить о введении санкций против Венесуэлы

Соединенные Штаты ожидают от Венесуэлы выполнения некоторых требований до конца дня, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают от Венесуэлы выполнения некоторых требований до конца дня и пока не будут предвосхищать события и говорить о введении санкций. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"До конца дня остается восемь часов. Мы посмотрим, что будут делать венесуэльцы. Я не буду забегать вперед, говорить о решениях по поводу санкций", - сказал он.

29 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил президенту США Джо Байдену окончательно и полностью отменить все санкции против Каракаса и открыть новую страницу в двухсторонних отношениях. Ранее представитель администрации Байдена высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов заявил о стремлении добиться освобождения всех американских граждан, которых Вашингтон считает неправомерно задержанными, и венесуэльских политических заключенных.

В октябре представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в боливарианской республике в 2024 году. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов. Президентские выборы в республике должны пройти во второй половине 2024 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позднее заявил, что Венесуэла до конца ноября должна восстановить в политических правах ряд оппозиционных лидеров, которые не могут по этой причине принять участие в президентских выборах. Он имел в виду в том числе победительницу оппозиционных праймериз Марию Корину Мачадо, которая поражена в политических правах до 2030 года. Заявление Блинкена вызвало крайне негативную реакцию венесуэльских властей, обвинивших госсекретаря во лжи и шантаже. Каракас отрицает, что эти требования были включены в соглашение с радикальной оппозицией.