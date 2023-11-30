Кнайсль считает, что страны БРИКС превратились из объектов инвестирования в субъекты

Как напомнила экс-глава МИД Австрии, примерно 20 лет назад на различных конференциях по инвестициям в нефтегазовую отрасль "все говорили о странах БРИКС как о перспективной инвестиции"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Страны - члены БРИКС превратились из объектов инвестирования в субъекты и "взяли все в свои руки", имея целью стать альтернативой в разных международных процессах. Такое мнение выразила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Карин Кнайсль в эфире телеканала "Соловьев Live".

"По моим наблюдениям, члены БРИКС превратились из объектов инвестирования в субъекты. Они взяли все в свои руки, захотев стать альтернативой в различных международных процессах", - считает она.

Кнайсль напомнила о том, как примерно 20 лет назад на различных конференциях по инвестициям в нефтегазовую отрасль "все говорили о странах БРИКС как о перспективной инвестиции". "Говорили, что, если вы хотите заработать денег, инвестируйте в Китай, они покупают много товаров, нефть, газ, сахар, апельсиновый сок, продовольственные товары, - продолжила она. - Все это тогда находилось на подъеме. Это были те инвестиционные возможности в те сумасшедшие годы между 2000-м и 2008-м".

Экс-глава МИД Австрии в этой связи подчеркнула, что "страны БРИКС, в большей степени Китай, сработали в качестве локомотива, который более или менее стабилизировал мировую экономику".

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.