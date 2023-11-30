В Закарпатье будут проверять документы у всех с 1 декабря

Проверка будет действовать вплоть до отмены военного положения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военно-гражданская администрация Закарпатской области ввела проверку документов у всех граждан с 1 декабря и вплоть до отмены военного положения. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

"Такие мероприятия осуществляются в соответствии с порядком проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мер правового режима военного положения", - говорится в тексте. Военная администрация области совместно с областным военкомом назначили комендантов районов и городов, которые должны определить непосредственных исполнителей приказа о проверках.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 24 ноября украинский президент анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий.