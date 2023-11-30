СМИ: ЕС на саммите с КНР пригрозит санкциями против 13 китайских компаний за связи с РФ

Брюссель подозревает их в оказании помощи Москве в получении иностранных технологий, отметила газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита ЕС - Китай планируют пригрозить председателю КНР Си Цзиньпину введением санкций против 13 китайских компаний. Как сообщила со ссылкой на собственные европейские источники гонконгская газета South China Morning Post, Брюссель подозревает их в оказании помощи Москве в получении иностранных технологий.

"Они попросят его положить конец этой практике [обхода санкций] на решающем саммите в Пекине на следующей неделе, и его ответ определит то, решат ли они назвать и осудить эти компании в новом пакете санкций", - указывает издание. Как указали несколько источников газеты, указанные предприятия, названия которых не приводятся, были исключены из 12-го пакета санкций, однако они могут быть вновь внесены в него, если Китай не возьмет на себя "твердых обязательств действовать".

По данным South China Morning Post, представители 27 стран ЕС провели встречу в Брюсселе для обсуждения повестки предстоящего саммита с Китаем. Две влиятельные страны блока - Франция и Германия - выступают за то, чтобы эта тема была поднята на переговорах с Си Цзиньпином. Кроме того, на встрече обсуждалась позиция ЕС по таким вопросам взаимоотношений с КНР, как торговля, изменение климата и геополитические проблемы. Как утверждает издание, Евросоюз считает, что около 70% критически важной и высокотехнологичной импортной продукции военная промышленность России получает через Китай.

"Еще одним потенциальным итогом может стать получение обязательства от Китая вновь подключиться к мирной формуле президента Украины Владимира Зеленского", - пишет газета. Как указывает South China Morning Post, спецпосланник Китая, бывший посол КНР в России Ли Хуэй принимал участие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии в августе этого года, однако пропустил следующий раунд на Мальте в октябре. "И в преддверии нового раунда переговоров, который запланирован в ближайшие недели, Брюссель хочет увидеть возвращение Китая за стол [переговоров]", - подчеркивает издание.

"Однако [от саммита] ожидается небольшое количество твердых результатов, а получение обязательства от Си Цзиньпина по санкциям считается маловероятной удачей", - подчеркивает South China Morning Post.

О саммите

По данным газеты, руководство ЕС также планирует поднять такие темы, как дисбаланс в двусторонней торговле, ситуация на Ближнем Востоке и проблема Тайваня.

Как отмечает издание, помимо глав Еврокомиссии и Европейского совета, в саммите также примет участие глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

11 ноября Мишель в эфире телеканала LCI заявил, что саммит ЕС - КНР пройдет 7-8 декабря в Китае. Предыдущий очный саммит Евросоюза и КНР прошел в 2019 году.