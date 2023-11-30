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обновлено 30 ноября, 20:08
Палестино-израильский конфликт

Блинкен: США видят своей целью на Ближнем Востоке продление гуманитарной паузы в Газе

Она необходима для освобождения заложников и доставки помощи, отметил госсекретарь США

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает своей ближайшей целью на Ближнем Востоке продление гуманитарной паузы в секторе Газа для освобождения заложников и доставки помощи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам своего визита в Израиль.

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"Наша ближайшая цель - работа с нашими партнерами над продлением [гуманитарной] паузы, чтобы мы могли продолжить освобождение заложников в Газе и поставить больше [гуманитарной] помощи", - сказал шеф американской дипломатии. 

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