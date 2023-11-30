США не меняют отношения к Индии, несмотря на дело о подготовке убийства лидера сикхов

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, администрация Соединенных Штатов продолжает считать Индию своим стратегическим партнером

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продолжает считать Индию своим стратегическим партнером, несмотря на причастность индийского гражданина к заговору с целью убийства одного из лидеров сикхской общины. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать возможные последствия дела о причастности к подготовке убийства для американо-индийских отношений. "Индия остается нашим стратегическим партнером. Мы будем продолжать работать над улучшением и укреплением стратегического партнерства с Индией", - подчеркнул официальный представитель Белого дома.

В то же время, продолжил он, Соединенные Штаты "относятся к этому [делу] очень серьезно". "К обвинениям в рамках этого расследования мы относимся очень серьезно. И мы рады видеть, что Индия объявила о собственных усилиях по расследованию этого дела. И мы ясно дали понять, что хотим, чтобы все, кто несет ответственность за эти предполагаемые преступления, были привлечены к ответственности", - заключил Кирби.

22 ноября британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью индийского официального лица к этому инциденту. Целью покушения, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, высокопоставленный член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

В сентябре Канада решила выслать одного из старших дипломатов посольства Индии в связи с предположением о причастности спецслужб республики к убийству лидера сикхской общины Хардипа Ниджара на канадской территории. Отношения между Оттавой и Нью-Дели резко обострились. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание независимого Халистана.