Лидер молдавской партии назвал нарушением закона решение Санду лишить его гражданства

Александр Калинин заявил, что такое решение станет для президента республики "фатальным"

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Лидер Партии регионов Молдовы Александр Калинин, лишенный президентом республики Майей Санду гражданства, которое он получил по рождению, обвинил главу государства в нарушении законодательства.

"Санду нарушила все нормы национального законодательства и международного права. Санду создала прецедент для того, чтобы лишить родины каждого из вас. Это решение для нее станет фатальным", - сказал Калинин в обращении, размещенном в его Telegram-канале. Политик пообещал сообщить о своих дальнейших действиях позже.

В указе президента отмечается, что он был подписан на основании закона о гражданстве. В нем говорится, что президент может лишить гражданства лицо, завербовавшееся добровольно в вооруженные силы другого государства или причинившее значительный ущерб государству. При этом лица, обладающие только молдавским гражданством, не могут быть его лишены. Указ президента также может быть оспорен в суде.

Партия регионов Молдавии была основана в 2011 году бывшим главой Гагаузской автономии Молдавии Михаилом Формузалом. Затем ее возглавил Калинин. В парламентских выборах Партия регионов участвовала только в 2014 году в составе избирательного блока, который не прошел в парламент.

В мае 2023 года Совет ЕС внес в санкционный список лидера находящейся в процессе ликвидации оппозиционной партии "Шор" Илана Шора, бывшего олигарха и лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, а также Григория Карамалака и Калинина, которые обладают еще и гражданством РФ. На своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и телеграм-канале Калинин высказывается в поддержку российской армии, участвует в сборе средств. В 2022 году Санду пригрозила лишать гражданства молдаван, которые будут участвовать в боевых действиях на территории Украины на стороне России.