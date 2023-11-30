Блинкен: Израиль должен выполнить план защиты мирных жителей Газы до возобновления боев

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Израиль должен реализовать план защиты мирных палестинцев в секторе Газа, прежде чем возобновлять там крупные военные операции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам своего визита в Израиль.

"На состоявшихся сегодня встречах с премьер-министром [Израиля Биньямином Нетаньяху] и должностными лицами Израиля высокого ранга я ясно дал понять, что Израиль, прежде чем возобновлять масштабные боевые действия, должен реализовать гуманитарный план по защите гражданского населения, который минимизирует гибель невинных палестинцев", - сказал он.